Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Matrakçı Nasuh'un şair, hattat ve nakkaş yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 22 Kasım'da Macaristan'da sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneğince (İKASD) düzenlenecek sergi, Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya Zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo ve Paris, Roma ve Washington'un ardından son durağı Budapeşte'de sanatseverlerle buluşacak.

Yaşadığı dönemin dahilerinden olan Matrakçı Nasuh ve eserlerinin tanıtılacağı sergiye, Macaristan Ulusal Müzesi ev sahipliği yapacak. Programda ayrıca, Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinin yanı sıra "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" belgeselinin gösterimi de yapılacak.

Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı, çini sanatçısı Sevim Ersoy'un liderliğinde hazırlanan sergide, Enderun mektebinde yetişmiş, matematikten silahşorluğa, edebiyattan felsefeye, tarihten resme, hat ve minyatüre kadar birçok meziyete sahip Matrakçı Nasuh'un çalışmalarından hareketle hazırlanmış harita seçkileri, çini ve minyatür çalışmalarından oluşan 41 eser yer alacak.

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türk Hava Yolları (THY), PTT AŞ, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsan ve Sanat, CC Tercüme ve Global İletişim ortağı Anadolu Ajansı ile 3 kıta, 10 şehirde gerçekleştirilen proje, 22 Kasım-28 Aralık 2017 tarihlerinde son durağı Budapeşte’de Macaristan Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.

Matrakçı Nasuh kimdir?

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, matematikçi Matrakçı Nasuh'un 1480'de Saraybosna'da doğduğu ve Sultan II. Bayezid döneminin (1481-1512) sonlarına doğru Enderun'da öğrenim gördükten sonra öğrenci yetiştirmeye başladığı biliniyor.

Ünlü bir hattat olan Matrakçı Nasuh, divani ve nesih yazı stillerinde değişiklikler yaptı. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan "matrak" adlı sporda ustalığından dolayı "matrakçı" lakabıyla anılan Nasuh'un, minyatür-harita karışımı kendine has bir üslubu bulunuyor.

Matrakçı Nasuh, ölümünün 450'nci yılı çerçevesinde 2013'te UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri listesi kapsamına alınmıştı.