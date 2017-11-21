Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'de yer alan habere göre, 6 Kasım'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından atanan Büyükelçi Yakup Beyrut'a ulaştı.

Saad Hariri'nin Lübnan başbakanlığı görevinden çekildiğini Riyad'tan duyurmasıyla Suudi Arabistan Lübnan ilişkilerinin gerilmesinin ardından atanan büyükelçi için Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Suudi Arabistan'ın Beyrut Maslahatgüzarı Velid Buhari ile bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin hazır bulunduğu kaydedildi.

Töreninin ardından büyükelçi Yakup'un yoğun güvenlik önlemleri altında büyükelçiliğe geçtiği aktarıldı. Yakup'un güven mektubunu önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunacağı bilgisi paylaşıldı.

Riyad yönetimi, görev süresi Ağustos 2016'da sona eren Ali Avad Asiri'nin yerine 15 ay boyunca yeni büyükelçi atamamıştı.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bir televizyon kanalının canlı yayınında "İran ve Hizbullah'ı, Arap ülkelerinin içişlerine karışmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak görevinden istifa ettiğini" açıklamıştı. Yeni büyükelçi Yakup'un tayini ise Hariri'nin istifasının hemen ardından gerçekleşmişti.