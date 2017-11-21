Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OPET, dünya tarihinin en kıymetli miraslarından biri olan Troia’nın (Truva), Kültür ve Turizm Bakanlığı liderliğinde yapılacak 2018 Troia Yılı çalışmalarına destek veriyor. Troia bölgesinin kalkınması ve yenilenmesinde katkı sağlayacak olan OPET, ilk olarak açılışı gerçekleştirilecek Troia müzesi ve Troia Ören Yeri’nin bitişiğindeki Tevfikiye köyünde yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 2018 Troia Yılı İcra Kurulu üyeleri ve köy halkının katılımıyla Tevfikiye Köyü’nde düzenlenen törende, yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzaladı.

Törende konuşan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Truva topraklarında belki bizim dünyaya bizde Truvalıyız diyeceğimiz bir günün başlangıcı. Neden Milattan Öncesi yıllardan bugüne kadar hem aynı yerde yerleşmişiz. Neden dünya üzerindeki pek çok çocuk Troya adını bilmeden büyümez. Neden bu çocuklar Troya atını bilmeden büyümezler. Buda bize gösteriyor ki, aslında dünya Truva’yı bizden çok daha iyi biliyor. Evet, acı gerçek şu. 9 kez üst üste kurulmuş olan bu topraklarda biz 10’ncu kez kurulmuşuz. Ve bir bedel ödemişiz. Kanımızla, canımızla bu topraklara sahip olmuşuz. ‘Fatih’in torunlarıyız’ diyoruz. ‘Atatürk’ün çocuklarıyız’ diyoruz. Ama iş Truva’yı anlatmaya gelince neden dünyanın bize anlattığı kadar biz onlara bir şey anlatamıyoruz. İşte bugün bizimde dünyaya Troya’yı anlatacağımız günün başlangıcıdır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “Çanakkale'mizin ve yöre halkının tarih, kültür, turizm, kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin her ögesini içerisinde barındıran Troya Antik Kentinin değerlendirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız, çalışmaktayız. Opet ile imzalayacağımız protokol ile Troya Antik Kentinin var olan turizm potansiyelini belirginleşmesini sağlayarak yerel ekonomik kalkınmayı, yöresel ürün pazarlarını canlandırarak, istihdam oluşturarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da arttıracağız” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı olarak imzalar atıldı.