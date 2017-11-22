Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib’in 11. asırda kaleme aldığı meşhur eseri ‘Kutadgu Bilig’ (Mutluluk Veren Bilgi) bir oyuna ilham oldu. İyiliğin gücünü anlatan kitaptan tiyatro sahnesine adapte edilen “Mutluluk” adlı oyunun galası önceki günlerde İstanbul’daki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti. Esenler Belediyesince desteklenen oyunun yönetmenliğini Hakan Güneri üstlenirken, senaryosunu Behruz Firuzmand yazdı. Ferah Tiyatrosu sanatçıları Behruz Firuzmand, Hakan Güneri ve İbrahim Emin Ege gibi isimlerin rol aldığı oyun, mizah dili ile dikkat çekti. ‘Mutluluk’ oyununun senaristi Behruz Firuzmand “Eseri yaparken bizim asıl meselemiz seyircinin eğlenmesiydi. Bundan kastımız da eğlenerek öğretmek. Ayrıca seyircinin eski Türkçeyi anlayabilmesi için o atmosferi meydana getiren kelimeler kullandık” ifadelerine yer verdi.