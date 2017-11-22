TÜBA 2017 Uluslararası Akademi Ödüllerini İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Arslan, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Cenk Ayata ile Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi Gabor Hamza kazandı. TÜBA-GEBİP mükâfatlarına ise 20 üniversiteden 39 genç bilim insanı layık görüldü.
TÜBA’dan 3 bilim adamına ödül
22.11.2017 - 07:04 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 07:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bu yıl 2’si yurt dışında olmak üzere 3 bilim adamını Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü’ne layık gördü.
Etiketler : TÜBA,
521612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/521612.aspx
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