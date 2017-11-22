TÜBA 2017 Uluslararası Akademi Ödüllerini İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Arslan, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Cenk Ayata ile Macaristan Bilimler Akademisi Üyesi Gabor Hamza kazandı. TÜBA-GEBİP mükâfatlarına ise 20 üniversiteden 39 genç bilim insanı layık görüldü. 