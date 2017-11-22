Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Sudan’ın başkenti Hartum’da düzenlenen İslam İş Birliği Teşkilatı 10. Kültür Bakanları Konferansı’na katıldı. İslam dünyası için kültürel strateji taslağı çalışmalarının sürdürüldüğü konferansta Türkiye adına bir konuşma yapan Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin ISESCO’ya üye olma yolunda önemli adımlar attığına vurgu yaparak, bölgenin ortak iradesini ve otantik dokusunu yansıtan bu iş birliği platformunun parçası olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. ISESCO’nun İslam İşbirliği Teşkilatı zeminini güçlendiren yapı taşlarından biri olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, “Çok geçmeden ISESCO'ya üye olan Türkiye, İslam dünyasındaki bilim ve eğitimin önemini vurgulamak ve İslam kültürünü ön plana çıkarmak için tüm diğer üyelerle çeşitli alanlarda iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaktır” ifadesini kullandı.

Türkiye olarak kültürel mirasın korunması, insan ticaretinin önlenmesi, somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması, İslam belgeleri ve eserlerin arşivlerinin yanı sıra fikri mülkiyet alanlarında sağlam bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını anlatan Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin gelecekteki herhangi bir proje ve çalışma gruplarında da bilgi alışverişi yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

İslam kültürünün kalbinde yatan çeşitliliğin birlikte yüceltilmesi gerektiğinine işaret eden Bakan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:



“İslam’ın ruhuna yönelik yürütülen manipülasyon ve aşındırma çabalarına karşı görevimiz İslam’ın hiç bitmez zenginliğini vurgulamak ve İslam kültürünün tam kalbinde yer alan çeşitliliği öne çıkarmaktır. İslam'ı şiddet ve terör dini olarak adlandırmaya çalışan, artan İslamofobik eylemlere rastlarken, bu dinin ne kadar güzel olduğunu ve İslam dünyasının kazanımlarını vurgulamamız gerekiyor. Bu nedenle hala İslam'ın tarihsel mirasının çoğunu yürüten şehirler de dâhil olmak üzere toplumlarımızın kültürel ve diğer zenginliklerini keşfetmek yoluyla İslam'ı daha iyi anlamamız gerekir.”

“Kudüs şehrinin İslami kimliği ve kültürel mirasının korunması en önemli önceliklerden biri olmalıdır”



Büyük tarihçi ve filozof İbn Haldun'un ‘coğrafya kaderdir’ nitelendirmesine atıfta bulunan Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Coğrafya, insanlığı ve onunla ilgili olan her şeyi karakterize eder. Kendi coğrafyasını bilen birinin dünyanın bütününü anlamaya başlaması gerekir. Bu noktada şehirler son derece önem kazanmaktadır. Bugün, şehirler ülkeler hakkındaki algıları şekillendirmede etkili bir rol oynamaktadır. Londra’dan Tokyo’ya, İstanbul’dan Hartum’a tüm dünyada şehirler kendi ülkelerinin medeniyetlerini temsil etmektedirler.”

Kudüs şehrinin İslami kimliği ve kültürel mirasına da değinen Kurtulmuş, “Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler için Kudüs şehrinin İslami kimliği ve kültürel mirasının korunması en önemli önceliklerden biri olmalıdır. Kültürel ve tarihsel olarak zengin şehirlerimiz aynı zamanda medeniyetimize açılan kapılar için de birer araçtır” diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş ikili görüşmelerde bulundu



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ürdün Kültür Bakanı Nabih Shequem ile bir araya gelen Kurtulmuş’un görüşmesinde, kültür ve turizm alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere bakanlıklar nezdinde bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.Bakan Kurtulmuş’un Tunus Kültürel İşler Bakanı Muhammed Zine El-Abidine ile yaptığı görüşmede ise, karşılıklı olarak Tunus ve Türkiye’de kültür merkezleri açılması kararı alındı.Irak Kültür, Turizm ve Antik Eserler Bakanı Fryad Rwandai ile bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin müzecilik faaliyetleri ve yurt dışına kaçırılan eserlerin iadeleriyle ilgili tecrübelerini paylaştı.Filistin ile iş birliklerinin daha da derinleştirilmesinin teyit edildiği diğer bir buluşmada ise Bakan Kurtulmuş, Filistin Kültür Bakanı Ehab Besieso ile bir araya geldi.ISESCO Genel Direktörü Abdulaziz Osman El-Twaijiri ile de görüşen Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin ISESCO’ya üyeliği ve bu önemli kuruma katkıları konusunda istişarelerde bulundu.Bakan Kurtulmuş, görüşmelerin ardından Türkiye’nin Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği rezidansına geçerek, Sudan’da faaliyet gösteren müteşebbisler ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş’un Sudan temasları bugün de Yunus Emre Enstitüsü Sudan Merkezinin açılışı, Osmanlı paşalarının türbeleri ve Mescid-i Kebir ile Ulusal Müze ziyareti ile devam edecek.

