Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem ABD hem Türk vatandaşı olan Türkiye'nin ilk ve tek aerial keman (hava performans) sanatçısı Giselle Tavilson yeni bir performansa hazırlanıyor. Çıktığı sahne şovlarında havada çelik teller üzerinde yaptığı keman şovuyla dikkatleri çeken Tavilson yeni performansında su altında keman şovuna hazırlanıyor.Şov öncesi kareografi hazırlığı yapan Giselle Tavilson su altında nefes tutma egzersizi çalışmaları yapmaya başladı.