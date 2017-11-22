Hem ABD hem Türk vatandaşı olan Türkiye'nin ilk ve tek aerial keman (hava performans) sanatçısı Giselle Tavilson yeni bir performansa hazırlanıyor. Çıktığı sahne şovlarında havada çelik teller üzerinde yaptığı keman şovuyla dikkatleri çeken Tavilson yeni performansında su altında keman şovuna hazırlanıyor.Şov öncesi kareografi hazırlığı yapan Giselle Tavilson su altında nefes tutma egzersizi çalışmaları yapmaya başladı.
Keman sanatçısı Giselle Tavilson, su altında konser verecek
22.11.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Daha önce Danimarkalı bir müzik grubu tarafından yapılan su altı keman şovunu bu kez Türk keman sanatçısı Giselle Tavilson yapacak.
Etiketler : su altı keman şovu,Türk keman sanatçısı Giselle Tavilson,Danimarkalı bir müzik grubu,
521726 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/521726.aspx
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