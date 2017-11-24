Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mert Baykal’ın yönetmen koltuğunda oturup, Ferdi Sancar, Leyla Feray ve Pınar Deniz’in de rol aldığı filmde; müzisyen kardeşler Hakan ve Ozan’ın maceralarına temas ediliyor. İki kardeş, arkadaşları Tato’nun cenazesine katılmak için Ege’nin bir köyüne doğru yola düşerler. Bu arada Hakan, Rize’nin tüccarlarından Muzaffer’in kızı Didem’le evlenmek üzeredir. Baba Muzaffer’in istemediği bu düğüne iki gün kalmıştır ancak iki kardeşin işleri beklenmedik bir şekilde karışır. Düğün için Karadeniz’e ulaşmaya çalışan ikili, aralarına katılan sürpriz bir misafirinin sıkıntılarıyla da baş etmek zorunda kalırlar. Aşk ve komediyi birlikte harmanlayan eser, sıradan bir Türk komedisi olmanın ötesine gidemiyor.