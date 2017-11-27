Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da 2002 yılından bu yana verilen Regine Hildebrandt Ödülü'nü bu yıl Köln yakınında faaliyetlerini sürdüren Brühl Kahramanlar Eğitim ve Spor Derneği kazandı.

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) genel merkezinde düzenlenen ödül töreninde, SPD Genel Başkan Yardımcısı Manuela Schwesig, Brühl Kahramanlar Eğitim ve Spor Derneğinin kurucusu Fatih Türk'e 20 bin avroluk ödülü takdim etti.

Törende konuşan Schwesig, Kahramanlar Derneğinin sosyal adalet ve barışa sağladığı katkılar dolayısıyla bu ödülü almaya hak kazandığını belirtti.

Derneğin kurucusu Fatih Türk, ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek farklı ülkelerden insanlarla 8 branşta spor ve eğitim imkanı sunduklarını vurguladı.

Türk, 11 yıl önce kurulan derneğin, Almanya'da hangi milletten olursa olsun herkesin bir araya gelip hem spor hem de eğitim görebileceği ve böylece topluma farklı alanlarda katkılar sunabileceği bir amacı olduğuna işaret etti.

Almanya'da sosyal demokratların önemli bir ismi olan ve aşırı sağa karşı mücadelesi, sosyal adalet, barış ve özgürlük için sarf ettiği çabalarla bilinen Regine Hildebrandt, 26 Kasım 2001'de hayatını kaybetti.

SPD partisi, her yıl 26 Kasım'da Regine Hildebrandt adına sosyal adalet ve barışa katkı sunan kurum ve kişilere ödüller veriyor.