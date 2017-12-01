Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya sinemasının en yeni numuneleri özel gösterimlerle Türkiye’yi dolaşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Gezici Festival, 23’üncü defa bugün Ankara’da başlıyor. Sinema tutkunlarının merakla beklediği festival, 14 Aralık’a kadar Ankara, Sinop ve Kastamonu’yu dolaşacak. Festivalin değişmeyen bölümlerinden biri olan “Dünya Sineması”, Türkiye’deki ilk gösterimleri yapılan filmleri seyircilerle buluşturarak İran, Çin, Filistin, Meksika gibi farklı coğrafyaların eserlerini bir araya getirecek. Gösterime girecek filmler arasında Amerikalı yönetmenler Catherine Gund ve Daresha Kyi’nin filmi “Chavela”, Filistinli yönetmen Annemarie Jacir’in bu yıl Locarno Film Festivali’nde dört ödül kazanan son filmi Düğün Davetiyesi (Wajib), Matthew Heineman’ın son belgeseli Hayaletler Kenti (City of Ghosts) ile Çin sinemasının yeni kuşak kadın yönetmenlerinden Vivian Qu’nun ikinci filmi Melekler Beyaz Giyer (Angels Wear White) yer alıyor.