Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kütüphaneler aracılığıyla edebiyat üretiminin artmasına katkı sağlamak için 6 farklı şehirde edebiyat müze kütüphanesini hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kütüphanelere yenilerini ekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, birçok şehirde doğmuş ya da uzun yıllar yaşamış yazarların eserleri ve kendileri hakkında yazılmış çalışmaların içinde bulunduğu özel koleksiyonlardan oluşan 6 edebiyat müze kütüphanesini hizmete açmıştı. Bakanlık, bu edebiyat müze çalışmalarını yaygınlaştırıyor. Adana’da Karacaoğlan, İstanbul’da Ahmet Hamdi Tanpınar, Diyarbakır’da Ahmet Arif, Erzurum’da Erzurumlu Emrah, Kütahya’da Seyyah Evliya Çelebi Edebiyat Müze Kütüphanesi açan Bakanlık, gösterilen yoğun alakadan ötürü bu müze kütüphane konseptini Trabzon, İzmir ve Büyükada’ya da taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Müze kütüphanelerinin içinde yazarların eserleri, kendileri hakkında yazılmış çalışmalardan oluşturulan özel koleksiyonlar ve yazarlara ait kalem, daktilo gibi şahsi eşyaları sergileniyor.