Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doktor ve profesyonel fotoğraf sanatçısı olan Elif Tanır, Afrika ülkesi Nijer’in kırsal kesimlerinde yapılan sağlık hizmetleri sırasında çektiği fotoğrafları sergide bir araya getirdi. Ülkenin beş farklı bölgesinde çekilen fotoğraflar “Nijer’den İnsan Manzaraları” adlı bir sergiyle İstanbul Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde ziyarete açıldı. 30 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi, enstantanelerle zorluklarla boğuşan fakat ümitlerini taze tutan Afrikalı insanların hikâyelerini ortaya koyuyor. Esenler Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) sponsorluğunda hazırlanan sergi, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi; sanatseverlerle buluşan fotoğraflar satılarak, geliri Nijer’deki bir göz hastanesine bağışlanacak. Sergi, 22 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.