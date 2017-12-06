20.Randevu İstanbul’un bu yılki geleneksel Onur Ödülü’nün sahibi Türk sinemasının usta yapımcı ve yönetmeni Necip Sarıcı oldu. Aldığı mükâfatın oldukça ayrıcalıklı olduğunu ifade eden Sarıcı “Sinemaya gereken önemi vermeliyiz” dedi. Ödül töreni daha sonra TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü’nün sahiplerine takdim edilmesiyle devam etti. Gecede iş adamı Bülent Eczacıbaşı ve yazar Doğan Hızlan’a mükâfat verildi.
Yönetmen Sarıcı’ya onur ödülü
06.12.2017 - 07:26 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜRSAK Vakfının düzenlediği 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, önceki gece Soho House İstanbul’da gerçekleşen bir ödül töreniyle sinemaseverleri bir araya getirdi.
Etiketler : TÜRSAK,
525173 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/525173.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER