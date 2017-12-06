Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20.Randevu İstanbul’un bu yılki geleneksel Onur Ödülü’nün sahibi Türk sinemasının usta yapımcı ve yönetmeni Necip Sarıcı oldu. Aldığı mükâfatın oldukça ayrıcalıklı olduğunu ifade eden Sarıcı “Sinemaya gereken önemi vermeliyiz” dedi. Ödül töreni daha sonra TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü’nün sahiplerine takdim edilmesiyle devam etti. Gecede iş adamı Bülent Eczacıbaşı ve yazar Doğan Hızlan’a mükâfat verildi.