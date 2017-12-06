Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tetikçi’nin ‘Bakış 1’ isimli resim sergisi, İstanbul’daki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergiyle alakalı konuşan ressam Tetikçi “Bakış, bizim dünya içindeki varlığımızı ve insanın bulunduğu yeri sorgulayan bir sergi. İnsan kozmik, biraz da realist bir bakışla küçücük bir hâl alıyor. İşte benim resimlerimde de insanlar bu yüzden küçücük olarak bulunuyor. Aslında insanlar küçük olmasına rağmen tabiat ve hayatla sürekli mücadele hâlinde. Bu mücadelede bazen başarılı bazen de başarısız oluyorlar. Bu sebeple resimlerle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde ne kadar yalnız olduğumuzu anlattık” ifadelerini kullandı. Tetkçi’nin sergisi, 13 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.