Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Süleyman Doğan’ın, asırlardan beri insanlığa feyz saçan Mesnevi’nin ahlak, eğitim ve pedagoji gibi yönlerini anlattığı “Mesnevi’den Pedagojik Telkinler” kitabı raflardaki yerini yeniden aldı. Dokuzuncu baskısını Akil Fikir Yayınlarından yapan eser, Mesnevi’nin sadece eğitimle alakalı kısımlarını okuyucuya taşıyor. Doç. Dr. Doğan, “Hazreti Mevlâna’nın eserlerinden anlaşılıyor ki, kendisi bir âlim olmasının yanı sıra iyi de bir pedagogdur. Mesnevi adlı şaheserine de bunu yansıtmıştır. Hazreti Mevlâna, zatıyla medresede, camide, sohbet meclislerinde hem öğretim faaliyetlerinde bulunmuş hem de manevi eğiticilik vazifesini yürütmüştür” diyor.