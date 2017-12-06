Doç. Dr. Süleyman Doğan’ın, asırlardan beri insanlığa feyz saçan Mesnevi’nin ahlak, eğitim ve pedagoji gibi yönlerini anlattığı “Mesnevi’den Pedagojik Telkinler” kitabı raflardaki yerini yeniden aldı. Dokuzuncu baskısını Akil Fikir Yayınlarından yapan eser, Mesnevi’nin sadece eğitimle alakalı kısımlarını okuyucuya taşıyor. Doç. Dr. Doğan, “Hazreti Mevlâna’nın eserlerinden anlaşılıyor ki, kendisi bir âlim olmasının yanı sıra iyi de bir pedagogdur. Mesnevi adlı şaheserine de bunu yansıtmıştır. Hazreti Mevlâna, zatıyla medresede, camide, sohbet meclislerinde hem öğretim faaliyetlerinde bulunmuş hem de manevi eğiticilik vazifesini yürütmüştür” diyor.
Mesnevi’nin pedagojik yönü
06.12.2017 - 07:29 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
13. asırda yaşayan tasavvuf âlimi Hazreti Mevlâna’nın, ölümsüz eseri Mesnevi’ye bir kitapla farklı bir açıdan bakıldı.
Etiketler : Mesnevi,
525176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/525176.aspx
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