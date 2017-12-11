Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık “Müze ve ören yerleri gişelerinin işletilmesi işi” için bir ihalenin başlatıldığını doğruladı ancak diğer söylentilerin hakikati yansıtmadığını açıkladı. Kültür Bakanlığından yapılan basın açıklamasında “İhalenin konusu, müze ve ören yerlerinin gişelerinin işletilmesinden ibarettir. İhaleyi kazanacak firmanın ve personelinin müze ve ören yerlerimizin gişe dışındaki alanlarında herhangi bir yetki ve sorumluluğu olmayacaktır. Kutsal emanetlerin güvenliğinin ihaleyi kazanacak firmaya teslim edileceği bilgisi tamamen gerçek dışıdır” denildi. Bakanlık, henüz tamamlanmayan ihalede, herhangi bir firma ile sözleşme imzalanmadığını da duyurdu.