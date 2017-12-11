Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Dönmez, Türker Art’ta geçtiğimiz günlerde açılan maddenin merkezine yolculuk manasına gelen “Deepizm” adlı sergide, görülmeyen dünyaları dizayn ediyor. Yücel Dönmez geleneksel Türk sanatları olan ebru, hat ve süsleme sanatlarından esintileri de resimlerine yansıtıyor. Dönmez’in sıra dışı tekniğiyle meydana getirdiği tuval ve heykel eserlerinden oluşan “Deepizm” sergisi, 7 Ocak 2018 tarihine kadar İstanbul’daki Türker Art’ta görülebilecek.