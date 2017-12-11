Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tırtıldan rengarenk kanatlı bir böceğe dönüşen ve ömrü sadece bir hafta süren binlerce ölü kelebeği toplayan sanatçılar, kelebekleri kanatlarının renk ve desenlerine göre ayırarak figürlerle tablolar hazırlıyor.

Kelebek kanatlarından kuş, insan figürleri ve farklı tablolar hazırlayan kelebek sanatçılardan biri olan Hajiya Meryem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Binlerce kelebek kanadını desenlerine ve renklerine göre ayırıyoruz. Sonra bu kanatları, kağıt üzerine çizdiğimiz resimlerin üzerine tek tek işliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meryem, başkent Abuja'daki Sanat ve Kültür Merkezi'nde yer alan küçük dükkanında yaklaşık 12 yıldır kelebek kanatlarından tablolar yapıyor.

Kelebeklerin yaptıkları sanat eserleriyle yeniden hayata döndüğünü belirten Meryem, "Yaptığımız bu çalışmalarda kısacık ömürleri olan kelebekleri, kanatlarıyla adeta yeniden hayata döndürmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızda Afrika kadınlarını, kuşları bazen de haritaları işliyoruz. Kelebeklerin, kanatlarıyla bu şekilde hayata dönmeleri ve insanların evlerinde tablo olarak yer almaları beni mutlu ediyor." dedi.

Kelebekler Kongo'da toplanıyor

Kelebek kanatlarını orta Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyeti'nden getirdiklerini söyleyen Meryem, "Oğlum üç ayda bir Kongo'ya gidiyor. Orada yetişen ve yaklaşık bir haftalık ömürlerini tamamladıktan sonra ölen kelebekleri toplayıp buraya getiriyor." dedi.

"Canlı kelebekleri toplamıyoruz"

Hiçbir şekilde canlı kelebeklere zarar vermediklerine dikkati çeken Meryem, "Biz canlı kelebekleri toplamıyoruz. Ormanlık alanda üredikleri yerlerde binlerce kelebek, kısa sürede ömrünü tamamlıyor. Biz de ölü kelebekleri topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir tabloyu yaklaşık 2 bin nairaya (yaklaşık 20 lira) sattığını kaydeden Meryem, hazırladıkları tabloların özellikle turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.