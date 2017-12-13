Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık kırk yıldır resim çalışmaları yapan İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Güler, eserlerini vazife yaptığı yer olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde görücüye çıkardı. Sergide, Güler’in karakalem, yağlı boya ve akrilik teknikleriyle yaptığı yaklaşık 30 eseri yer alıyor. Gazetemize konuşan Güler, resme memleketi olan Gaziantep’in Nizip ilçesindeyken, ortaokul sıralarında başladığını söyledi. Güler “Çocukluğumda başladığım sanat çalışmalarımı, hukukçu olunca da bırakmadım. Zira resme olan alakasını keşfeden bir insanın bu sanatı terk etmesi mümkün değil. Resimlerimde insan sevgisini yansıtmaya çalışıyorum” dedi. Bir hukukçu olarak resim çalışmaları yapmanın kolay olmadığı kaydeden Ahmet Güler “Dava dosyalarından, duruşma ve müzakerelerden geri kalan zamanlarımda resim yapmaya çalıyorum. Bu, benim için çok zor ama sanat fedakârlık gerektiriyor” ifadelerini kullandı.