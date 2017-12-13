Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilen Bosna’nın, Osmanlıdan koparılışının ardından yaşadığı acılar kitaplaştırıldı. Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı’nın Bosna ile alakalı makaleleri “Bizim Bosna” isimli kitapta toplandı. Yedikıta Tarih ve Kültür dergisinde yayınlanan metinlerden meydana gelen kitapta; Bosna’nın tarih safhalarında yaşadığı zulümler, Bosnalıların Osmanlıya olan hasreti, tarihçeleri ve kronolojileri gibi birçok mevzu yer alıyor. Bir yıl Bosna’nın Tuzla şehrinde kalan ve çeşitli araştırmalarda bulunan Hamit Pehlivanlı “Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesinin Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü kurucu üyesi olarak çalıştığım sıralarda bir takım notlar tutmuş, yaşadıklarımı, duyduklarımı ve gördüklerimi anlamaya ve anlatmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

HÂLÂ TÜRK İZLERİ VAR

Kitabın en dikkat çekici bölümlerinden birisi ise “Osmanlılar nasıl olsa geri gelecek”... Bosna’da bir aileye misafir olduğunu belirten yazar, hâlâ Türk kültürünün izlerini gördüğüne vurgu yapıyor. 87 yaşında bir Müslüman’ın Türkiye’ye gelebilmek için pasaport başvurusunu anlatan Pehlivanlı, “İslam Bey isimli Bosna vatandaşının kimliği yokmuş. Yetkililer İslam Bey’e, ‘Nasıl olur, kimliksiz insan mı olur’ demişler. O da ‘Kimliğim nasıl olsun, babam bana her defasında, oğlum ne gerek var kimliğe, Osmanlılar nasıl olsa geri gelecekler derdi’ cevabını vermiş” ifadelerini kullanıyor.