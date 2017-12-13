Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Culver Film Festivali çerçevesinde seyirci karşısına çıkan Küçük Prens filmi farklı yaklaşımı ile beğeni topladı. Daha evvel İstanbul ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde de sergilenen, hologram gibi teknolojik görüntüleme teknikleri ile gerçek oyuncuları sahnede bir araya getiren Küçük Prens Müzikal filmi Amerikalılarla buluştu. Yönetmen Baymur, 20 yıldır Türkiye ve Amerika’da sürdürdüğü sanat hayatında ilk olarak Türkiye’de sahneye koyduğu müzikalin ülkesine bağını gösteren bir proje olarak ortaya çıktığını söyledi. Filmde Pilot karakterini canlandıran Amerikalı Aktör Kevin Ashley ise İstanbul’da iki ay kadar süren çekimlerde dünyada en çok satan ve bilinen kitaplardan biri olan Küçük Prens’in Amerika kültüründe çok bilinmediğini, 250’den fazla dile çevrilen bu epik hikâyenin kalp, amaç ve hedefe ulaşmak ile alakalı olduğunu ifade etti.