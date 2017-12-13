Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Deniz Müzesinde bu yıl dördüncüsünü düzenlenen festival, ziyaretçileri adeta maziye yolculuğa çıkardı. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen antikacıları, Beşiktaş Antikacılar ve Sahaflar Derneği’nin Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle, antika kültürünü genç kuşaklara tanıtmak maksadıyla tertiplediği festivalde buluştu. Antika bir esere sahip olmak ya da nostaljiyi derinden yaşamak isteyenler, festivalde kurulan stantları ziyaret etti. Farklı türlerdeki çok sayıda nostaljik nesne ve eşyanın yer aldığı festivalde, 75 bin dolar değerindeki yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen Osmanlı dönemine ait taht ile 5 bin 500 lira değerindeki 1850 yılına ait Fransız yapımı sultan figürlü saat ilgi gördü. Festival, 17 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.