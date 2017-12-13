Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de “15 Temmuz ve Gazze” isimli film çekmeyi planladığını aktaran Salih, Kudüs’e çok benzediği için çekimleri Mardin’de gerçekleştirmeyi arzu ettiğini kaydetti. Filmde 15 Temmuz’da Kudüs’te yaşananlar ile Türkiye ve Kudüs’teki Müslümanlar arasındaki bağlantıyı anlatmayı istediğini belirten yönetmen Salih “En büyük hayalim, Kudüs’ün özgürlüğünü beyaz perdeye taşımaktır. Hayalim, Filistin ve Kudüs özgürlüğüne kavuştuğunda filmini çekmektir. İnsanlara özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu anlatmak istiyorum” diye konuştu. Filistin’deki baskıyı anlattığı “Büyük Gelen Palto” filmiyle tanınan Salih, Kudüs’ün önemine de değinerek, “Kudüs sadece Filistin’in başkenti değil dünyanın başkenti konumundadır. ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı karar, ABD’nin içinde bile karışıklığa sebep olabilecektir” ifadesini kullandı. Filistinli sinemacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu tavırdan Filistinlilerin çok mutlu olduğunu vurguladı.