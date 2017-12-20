Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ajans Press’in derlediği datalara göre en çok satan kitaplar listesinde Zülfü Livaneli’nin kitabını, Yuval Noah Harari’nin ‘Sapıens’ isimli kitabı takip etti. Stefan Zweig’in ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’ isimli kitabı en çok satan üçüncü kitap olurken yine Stefan Zweig’in ‘Olağanüstü Bir Gece’ kitabı dördüncü sırada yer aldı. Zülfü Livaneli’nin ocak ayında neşredilen ‘Huzursuzluk’ kitabı en çok satan beşinci kitap olmayı başardı. Azra Kohen’in fantastik-kişisel gelişim türündeki eseri ‘Aeden’ en çok satan yedinci kitap olurken, Stefan Zweig’in modern klasikleri dizisi içerisinde yer alan ‘Bir Çöküşün Öyküsü’ ise 2017 yılının en çok satan sekizinci eser oldu.