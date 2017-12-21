Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazreti Muhammed aleyhisselamın miraçtan sonra sahabeler tarafından alınan saç teli, bir hükümdara yazdırdığı mühürlü “İslam’a davet” mektubu, yüzüğü, Hazreti Musa’nın kabir örtüsü, Veysel Karani’nin tespihi... Bu emanetlerin bakım ve onarımı İstanbul Kâğıthane’deki özel bir atölyede Özer Celep tarafından gönüllü olarak yapılıyor. Dünya Seyyidler ve Şerifler Derneğinin himayesindeki 2 binin üzerindeki nadide eser hakkında bilgi veren Taner Akkuş “Büyük bir hassasiyetle muhafaza ediyoruz. Dünyada eşi benzeri yok. Mesela, Peygamber Efendimizin miraç ettiği esnada başından alınıp saklanan mübarek saç teli sürekli kendiliğinden uzuyor. Uzadıkça da sevdalılarına, devlet büyüklerine dağıtılıyor. Emanetlerin yıllardır bizde olduğunu bilenler hepsi bir arada dursun diye elindekileri de bize getiriyor. Tüm emanetlerin doğruluğu, Nakibu’l-Eşraf (Secere Soyu Merkezi) Başkanı Seyyid İbrahim Efendi tarafından araştırılarak onaylanıyor” dedi.