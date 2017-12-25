Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Mimari eserlerin fotoğraf, hat, tezhip, minyatür, resim ve çini gibi birçok sanata yansıdığı “Tasvir-i Mimari” seçkiler sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Sergide yer alan eserler, yüksek mimarlar İbrahim Hakkı Yiğit ve Ahmet Yılmaz’ın ortak iştirakleri ile kurulan Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonu’ndan meydana getirildi. Sergide, Ahmet Yakupoğlu’ndan Muhsin Kut’a, Kadir Ablak’tan Nusret Çolpan’a, Faik Kırımlı’dan Hakkı Anlı’ya, on sekiz sanatçının kırk beş eseri yer alıyor. Serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen,”Tasvir-i Mimari” seçkiler sergisi hakkında şunları söyledi: “İki mimar, İbrahim Hakkı Yiğit ve Ahmet Yılmaz’ın 12 yıllık çabaları, içinden bir temayı öngörüp çıkarabileceğimiz bir seviyeye ulaştı. Umuyorum bu sergi koleksiyon üzerinden resme bakma geleneğine katkı sağlar ve resmin özel koleksiyon sacayağına değer katar. Resmin mimariye yansımalarına yönelen seçkimizde iki sanat disiplinini bir koleksiyon aracıyla değerlendirme fırsatı da sunacağını umuyorum.” Sergi, 5 Ocak 2018 tarihine kadar İstanbul’daki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.