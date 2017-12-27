Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye’deki gazetelerin kültür sanat editörleriyle sohbet yemeğinde bir araya geldi. Gazetemizin kültür sanat editörü Murat Öztekin’in de katıldığı yemekli toplantıya, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da iştirak etti. Eşsiz bir tarihî doku içinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve İstanbul’un kültür meseleleri masaya yatırıldı. Vali Şahin, gazetecilerle İstanbul şehir kültürünün gelecek nesillere aktarımı hususunda fikir alışverişinde bulundu.