Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Atay'ın ikinci film denemesi olan ‘Ölümlü Dünya’da Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak ve İrem Sak gibi oyuncular rol alıyor. Filmin hikâyesi şöyle: Uzun yıllar Haydarpaşa Garı’nda lokanta işleten Mermerler, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır ama hakikat çok farklıdır. Aslında Mermer ailesi dünya çapında bir organizasyon için kiralık katillik yapmaktadır. Ancak Mermerler, teşkilatın bazı kuralları çiğneyince kim oldukları ortaya çıkar. Başları belaya giren aile, peşlerine takılan teşkilattan kurtulmaya çalışır. ‘Ölümlü Dünya’ güçlü bir prodüksiyona sahip, eğlenceli bir film.