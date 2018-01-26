Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maryana Spivak, Alexey Rozin ve Varvara Shmykova'nın başrollerini paylaştığı filmde, bir ailenin yıkılmaya başlaması esnasında yaşanan gerilimler ve bundan etkilenen bir çocuğa odaklanılıyor. Moskova'da yaşayan Zhenya ve Boris, artık birbirlerine olan sevgilerini tüketmişlerdir. Evliliklerini sonlandırmak üzere olan çift, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı içerisindedirler. Ancak 12 yaşındaki oğulları Alyosha için iyi günler başlamıyordur. Hep ailesi tarafından hor görülen, içe kapanık bir çocuk olan Alyosha, kendisini bir yük olarak kabul etmektedir. Ebeveynleri farkında olmasa da onların kavgalarını duyan Alyosha, birden ortadan kaybolur. Zhenya ve Boris çocuklarının yokluğunu ancak 2 gün sonra fark eder. Film, giderek egoistleşen 21. asrın insanına ayna tutuyor.