Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki Hidden Coffee House Bebek’te açılan sergide; Ayhan Işık, Münir Özkul, Zeki Alasya, Cüneyt Arkın ve Ediz Hun gibi 30 usta oyuncunun portrelerine yer veriliyor. Ressam Erol “Bende hatırası olan, filmlerini izlediğim zamanlarda etkisi altında kaldığım Türk sinemasının erkek oyuncularını resmettim. Çocukluğumda Öztürk Serengil'i mimiklerimle taklit ettiğimi veya Cüneyt Arkın gibi bir yerlerden atlamaya çalışırken bir yerlerimi filan kırdığımı hatırlıyorum. Tıpkı benim gibi herkesin mutlaka bir hatırası olan aktörleri resmetmek ve onlara hayat vermek, gerçekten çok heyecanlıydı. Bu sergiyi hazırlarken o günlerin bende bıraktığı izler çok işime yaradı ve bunları tablolarıma yansıttım” diye konuştu. Sergi, 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.