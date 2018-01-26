Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinemada yılın en iyilerinin mükâfatlandırıldığı Oscar'a aday olan filmlerin açıklanmasından sonra yılın ‘en kötü’ filmleri için de adaylar belli oldu. Bu yıl 38’inci defa yapılacak olan ve yılın en kötü filmlerinin tespit edildiği Altın Ahududu Ödülleri’ne (Golden Raspberry Awards) ‘Transformers: Son Şövalye’ filmi damga vurdu. Film, En Kötü Film dâhil 9 dalda aday gösterildi. Altın Ahududu’daki diğer adayların arasında da birçok hayal kırıklığı yaşatan film var. En Kötü Film adayları arasında ‘Transformers: Son Şövalye’ ve ‘Mumya’ gibi büyük bütçeli eserlerin yanı sıra ‘Sahil Güvenlik’, ‘Emoji Filmi’, ‘Karanlığın Elli Tonu’ gibi yapımlar da yer alıyor. En Kötü Erkek Oyuncu namzetleri arasında ise Tom Cruise, Johnny Depp, Jamie Dornan, Zac Efron ve Mark Wahlberg var. Altın Ahududular, 3 Mart'ta sahiplerini bulacak.