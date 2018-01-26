Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika’da popüler olan “Taj Express”, Zorlu PSM’de sahneleyeceği 8 performansın ikisini gerçekleştirdi. Bir insanın tutkusunu ve başka bir insanın dehasını konu alan müzikal, dünyanın en üretken film endüstrisinin sırlarını ve sihirlerini sahneye taşıyor. Yönetmenliğini Bollywood’un ünlü ismi Shruti Merchant’ın üstlendiği prodüksiyonun koreografisi ise Vaibhavi Merchant’a ait. Taj Express müzikaliyle Zorlu PSM’de 28 Ocak'a kadar Bollywood ruhu yaşatılacak.
Taj Express İstanbul’da
26.01.2018 - 07:18 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın ikonik müzikleri ve renkli danslarını buluşturan “Taj Express”, İstanbul’da seyirciyle buluşuyor.
Etiketler : Taj Express,hindistan,
539248 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/539248.aspx
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