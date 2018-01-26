Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika’da popüler olan “Taj Express”, Zorlu PSM’de sahneleyeceği 8 performansın ikisini gerçekleştirdi. Bir insanın tutkusunu ve başka bir insanın dehasını konu alan müzikal, dünyanın en üretken film endüstrisinin sırlarını ve sihirlerini sahneye taşıyor. Yönetmenliğini Bollywood’un ünlü ismi Shruti Merchant’ın üstlendiği prodüksiyonun koreografisi ise Vaibhavi Merchant’a ait. Taj Express müzikaliyle Zorlu PSM’de 28 Ocak'a kadar Bollywood ruhu yaşatılacak.