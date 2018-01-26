Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festivalde açılış filmi olarak İsveç yapımı ‘Jimmie’ beyazperdeye geldi. Daha önce Hollanda'da hiç gösterilmemiş yabancı filmler ve belgesellerin seyrettirileceği festivalde bu sene Türk sineması üç filmle temsil edilecek. Emre Yeksan’ın yönetmenliğini yaptığı, 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde jüri özel mükâfatını alan ‘Körfez’, Gürcan Keltek'in yönettiği ‘Meteorlar’ ve Tolga Karaçelik'in yönettiği ‘Kelebekler’ adlı filmler festival kapsamında seyirciye sunulacak. Festivalde 4 yıl önce başlayan “IFFR Live Projesi” çerçevesinde de önceden tespit edilmiş 6 film, aynı anda dünya genelinde farklı sinemalarda gösterime girecek. ‘Tiger Awards’ mükâfatını geçen sene Hindistanlı yönetmen Sanal Kumar Sasidharan’in ‘Çekici Durga’ filmi kazanmıştı. Rotterdam'da yarışan ilk Türk filmi 2009 yılında Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği ‘Uzak İhtimal’ olmuştu.