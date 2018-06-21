Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği antik kentteki Troya Müzesi'nin açılışının "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında yapılması planlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014 yılında başlanan Troya Müzesi inşaatı tamamlandı.

Maliyeti 75 milyon lirayı bulan yapı, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Troya Ören Yeri ve Çanakkale'deki diğer arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserlerin de çağdaş müzecilik anlayışıyla sergileneceği müzenin açılışının, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlik programı kapsamında yapılması öngörülüyor.

UNESCO tarafından 1998'de "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne dahil edilen, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin önemi, müzenin açılmasıyla bir kat daha artacak.

Homeros'un destanı İlyada'daki "Truva Savaşı'nın yapıldığı yer" olarak da bilinen antik kentteki müzenin açılmasıyla Troya'nın yıllık ziyaretçi sayısının bir milyonu geçmesi, 44 ülkeye kaçırılan hazinelerin de Türkiye'ye iadesinin sağlanması hedefleniyor.

Müze binası

Müze binasının yüksekliği Troya Antik Kenti'nin kazı öncesi yüksekliğiyle eşit olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede Troya'nın tüm detayları ile burada yaşatılması sağlanacak.

Ulusal Mimari Tasarım Yarışması'nda, alanında uzman jüri heyeti tarafından 150'den fazla proje arasından seçilen, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzesi örneklerinden biri olacak Troya Müzesi görkemli bir törenle açılacak.

Troya ve Troya Müzesi dünya gündeminde yer alacak

Müzenin açılışına, dünyaya yön veren siyasi liderler, dünyaca ünlü yıldızlar, ulusal ve uluslararası basın mensupları, kültür sanat ve turizm dünyasının kanaat önderleri, sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri davet edilecek.

Türkiye ve dünya kültür mirası için oldukça önemli bir değere sahip olan Troya, Troya Müzesi ile uluslararası bir farkındalık üretilmesine olanak sağlayacak. Troya ve müzenin bu sayede dünya gündeminde yer alması amaçlanıyor. 5 bin yıllık tarihin efsane ve mitlerine ev sahipliği yapacak Troya Müzesi, doğu ve batı kültürlerini Çanakkale'de buluşturarak Troya medeniyetini dünyaya tanıtacak.

Ödüllü tasarımı ile dikkat çekecek

Troya Müzesi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri de giriş rampasından çatı katına kadar uzanan yol.

Ödüllü tasarımı ile dikkati çeken müzeyi ziyarete giriş rampasından başlayan misafirler, giriş katından itibaren 7 başlığa bölünmüş bir hikâyeyi takip edecek. Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri olarak kategorize edilen hikâyelerin arkeoloji dünyasına yön veren eserleri büyük bir titizlikle ziyaretçiler ile buluşturulacak.

Her katta farklı bir hikâye

Troas bölgesinin arkeolojik kalıntılarıyla genel olarak anlatılacağı zemin katta Assos, Tenedos, Parion, Alexandria Troas, Smintheion, Lampsakos, Tyhmbria, Tavolia ve İmbros kentlerinin tarihleri, kazıların bilgileri ve bu dönemlere ait eserler sergilenecek.

Birinci katta Troya'nın Tunç Çağı hakkında bilgi verilirken, bu çağın deniz ticaretindeki önemini belirtmek için tasarlanan gemi-vitrin ve Geç Tunç Çağı sonunda kentin bir savaşla terk edilmesi hikâyesini temsil eden efektli yansıtma serginin çarpıcı bölümlerini oluşturacak. İkinci katta kitaplara ve filmlere konu olan Troya Savaşı, savaşın kahramanları, olayları, mekanları ve bu döneme ait sikkeler, çanak-çömlek ve mermer eserler çizimler, maketler ve dijital programlarla birlikte tanıtılacak.