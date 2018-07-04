Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Balkon Film organizasyonunda bu yıl ilki tertiplenecek olan "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", aralık ayında İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak. Fethi Gemuhluoğlu'nun "İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak" fikriyatından yola çıkan festival, "dostluk" kavramını farklı ve özgün bakış açılarıyla kısa filmler üzerinden ele alacak. Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın üstlendiği festivalde konferanslar, mülakatlar, atölyeler, yarışmalar ve film gösterimleri gerçekleşecek.