Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayata geçirilen uygulamada, destek başvuruları yazarlarca değil yayınevleri üzerinden yapılacak. Müracaatlar, ağustos ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Başvurularda, eserin Türkçe olmasının yanı sıra edebiyata yeni boyutlar kazandırması, orijinallik taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak. Yayımcılar, başvuru yapılacak dönem içinde en fazla üç eser için müracaat edebilecekken, sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara ödeyecek. Yazarın sözleşme hükümlerine göre elde edeceği diğer gelirler bu tutarın dışında tutulacak.