Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

72 yıldır kazıların aralıksız devam ettiği 5 bin yıllık antik kentte, bugüne kadar çıkarılan 50’ye yakın heykel, sergilendiği Antalya Müzesine dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden biri olma özelliğini kazandırdı. Geçmişi MÖ 3 bin yılına kadar uzanan Perge’de 1946’dan beri yürütülen kazılar neticesinde şehir merkezinin önemli abidevi yapıları gün ışığına çıkarıldı. Antalya Müzesi Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, kentte kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Kazıların 2012’den itibaren Antalya Müze Müdürlüğünce yürütüldüğünü belirten Demirel “Bilimsel destekli ekip üyeleriyle birlikte çalışmaları sürdürüyoruz. Kentte restorasyon ağırlıklı kazı çalışmaları devam ediyor.” dedi. 2018, Antalya’da “Perge Yılı” ilan edilmişti.