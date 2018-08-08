Gallagher, 14 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Blue Night festivalinde hem yeni hem klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirecek. Festivalin aynı gün diğer konukları ise ünlü İngiliz alternatif rock grubu starsaılor, Türk rock grubu Mor ve Ötesi, Oceans of Noise, Adamlar, evrencan Gündüz ve Yokuz olacak.
Liam Gallagher İstanbul’a geliyor
08.08.2018 - 06:26 | Son Güncelleme: 08.08.2018 - 06:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Efsanevi Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Gallagher, ilk defa Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : liam gallagher,
575272 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/575272.aspx
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