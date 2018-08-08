Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gallagher, 14 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek olan İstanbul Blue Night festivalinde hem yeni hem klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirecek. Festivalin aynı gün diğer konukları ise ünlü İngiliz alternatif rock grubu starsaılor, Türk rock grubu Mor ve Ötesi, Oceans of Noise, Adamlar, evrencan Gündüz ve Yokuz olacak.