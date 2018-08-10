Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmde Statham’ın yanı sıra Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose ve Winston Chao gibi isimler de rol alıyor. Eserin hikâyesi ise şöyle: Milletlerarası araştırma programında vazife alan bir denizaltı mürettebatı, Pasifik sularında çalışmaktadır. Ancak nesli tükendiği sanılan, devasa bir yaratık, ekibin denizaltısına saldırmaya başlar. Tarih öncesinden kalan Megalodon isimli bu canlı, şimdiye kadar bilinen en büyük köpek balığıdır. Deniz kurtarma uzmanı dalgıç Jonas Taylor (Jason Statham), 22 metrelik köpek balığından mürettebatı kurtarmak için, Çinli deniz bilimci tarafından işe alınır. Kimse hayal bile edemezken yıllar önce Taylor bu ürkütücü yaratıkla karşı karşıya gelmiştir. Şimdi bu en büyük yırtıcıyla tekrar yüz yüze gelecek ve hayatını riske atarak kapana kısılmış herkesi kurtarmak için bir takım oluşturacaktır.