Filmde Statham’ın yanı sıra Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose ve Winston Chao gibi isimler de rol alıyor. Eserin hikâyesi ise şöyle: Milletlerarası araştırma programında vazife alan bir denizaltı mürettebatı, Pasifik sularında çalışmaktadır. Ancak nesli tükendiği sanılan, devasa bir yaratık, ekibin denizaltısına saldırmaya başlar. Tarih öncesinden kalan Megalodon isimli bu canlı, şimdiye kadar bilinen en büyük köpek balığıdır. Deniz kurtarma uzmanı dalgıç Jonas Taylor (Jason Statham), 22 metrelik köpek balığından mürettebatı kurtarmak için, Çinli deniz bilimci tarafından işe alınır. Kimse hayal bile edemezken yıllar önce Taylor bu ürkütücü yaratıkla karşı karşıya gelmiştir. Şimdi bu en büyük yırtıcıyla tekrar yüz yüze gelecek ve hayatını riske atarak kapana kısılmış herkesi kurtarmak için bir takım oluşturacaktır.
Tarihten gelen devasa dehşet
10.08.2018 - 08:57 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hareketli filmlerin usta ismi Jason Statham, oldukça dehşetli bir filmle geri dönüyor. Jon Turteltaub’ın yönetmenliğini yaptığı “Meg: Derinlerdeki Dehşet” aksiyon, bilim kurgu ve gerilimi bir araya getiriyor.
Etiketler : statham,
575543 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/575543.aspx
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