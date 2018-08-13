Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek Sanat Galerisi’ndeki sergi, Ceylan’ın Türkiye’nin farklı şehirlerinde çektiği 22 fotoğraftan oluşuyor. Nuri Bilge Ceylan’ın fotoğraflarını temsil eden Dirimart Galerisi Direktörü Ceren Erdem yaptığı açıklamada, sergi fikrinin Saraybosna Film Festivali ile birlikte ortaya çıktığını belirterek, etkinliğin festivalin kalbinde olan bir mekânda gerçekleştiğini kaydetti. Fotoğrafın Ceylan’ın ilk sanatsal üretimi ve hiçbir zaman vazgeçmediği tutkusu olduğunu vurgulayan Erdem, serginin, sanatçının filmlerine mekân ararken Türkiye’deki seyahatleri sırasında çektiği fotoğraflardan oluştuğunu belirtti.

24. Saraybosna Film Festivali’nde “Saraybosna’nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü alan Ceylan’ın, etkinlik kapsamında, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba filmleri de sinemaseverler tarafından izlenebilecek. 59 yaşındaki sanatçının fotoğraflarından oluşan “Türkiye Sinemaskop” adlı sergi, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.