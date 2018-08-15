Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karahan, bale ve operanın bir arada olduğu bir sahne şovuyla Troya’yı seyirciyle buluşturacaklarını açıkladı. Geçen aylarda Türk bestecilerle bir araya geldiğini hatırlatan Karahan, “Yerli eser olarak yeni projelerimiz var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ‘Troya’... 2018 Troya Yılı için bir opera hazırladık. Bale, opera hepsinin bir arada olduğu çok büyük bir sahne şovundan, 254 kişinin sahnede görev alacağı bir eserden bahsediyoruz. Teknolojik imkânlardan da faydalanıp inanılmaz bir sahne şovuyla destekleyeceğimiz bir Troya projemiz geliyor. Bunu bütün dünyaya da tanıtmak ve göstermek istiyoruz” diye konuştu.