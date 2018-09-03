Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyüklüğüyle dünyada ilk 10’u zorlayan Türkiye’deki yayıncılık sektörü, dolar üzerinden ekonomiye yapılan saldırılardan nasibini aldı. Dövizdeki ekonomik temelli olmayan yükselişten sonra yurt dışından ithal edilen kâğıt fiyatları da yaklaşık yüzde otuz nispetinde arttı. Bu ise maliyetleri yükselterek yeni kitapların basılmasına büyük bir engel teşkil ediyor. Yayıncılık sektörü temsilcileri ve yayınevleri ise hem korsan kitabın canlanma ihtimali hem de niteliksiz popüler eserlerin çoğalması hususunda endişeli. Gazetemize konuşan neşriyat sektöründen isimler, devletin vergi indirimi dâhil çeşitli çarelerle kitaplara “can suyu” verebileceği kanaatinde.



KORSAN KİTAP TEHLİKESİ

Kronik Kitap’tan Adem Koçal, kısa vadede yayın sayısında düşme beklendiğini söylüyor. Koçal “Geçtiğimiz günlerde birçok yayınevi, kitaplarına %20-50 arasında zam yaptı. Eğer durum bu şekilde ilerlerse korsan kitap canlanacaktır. Korsan ise uzun vadede yayıncılığı çıkmaza sokabilir” diyor. Adem Koçal, yapılabilecek destekler hususunda ise şunları kaydediyor: Bu noktada devlet, kütüphanelere araştırma eserleri alarak yayıncılığa bir nebze destek olabilir. Türkiye’deki yazarlar da büyük vergilere tabi. Bir müellife yayınevinin verdiği telifin yüzde 17’sini devlet vergi olarak alıyor. Bu, bir şeyler üretmek isteyen insanların önüne çıkan en büyük manilerden...



KDV İNDİRİMİ LAZIM

İthal kâğıttaki zam sebebiyle, kitap maliyetlerinin %32 arttığını söyleyen Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek ise KDV indirimi, yazarlardan kesilen yüksek stopajın Avrupa Birliği oranına indirilmesi ve yayıncılara acil kredi desteği gibi desteklerin gerektiğini söylüyor. Kısakürek, yerli kâğıt imalinin kısa vadede kolay olmayacağını da şu sözlerle ifade ediyor: Kaliteli bir kâğıt üretimini yapabilecek donanıma sahip bir kâğıt fabrikasının kurulması için devletin teşvik mekanizmasını çalıştırması ve yatırımcı bulunması şimdilik bir ütopya...



SEVİYESİZ KİTAPLAR ARTABİLİR

Türkiye’nin ekonominin yanı sıra global kültür saldırısı altında olduğunu kaydeden Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da şunları söylüyor: Malumunuz kültürün yayılmasında yüzyıllardan beri en etkili araçlardan biri kâğıt. Ancak son ekonomik gelişmelerle birlikte yayıncılarımız gözle görülür bir tedirginlik yaşamakta. Neşredilmesi planlanan bazı dosyaların askıya alındığını biliyoruz. Devlet, acil çözüm olarak ekonomik saldırı öncesinde de yayıncıların talepleri arasında olan vergi indirimi konusunda kararlı adımlar atmalıdır. Fakat asıl yapılması gereken şey yerli kâğıt imalidir. Bu safhada yaşanan problemler devam ederse, meydan ne olduğu belli olmayan seviyesiz kitaplara kalacaktır. Sadece satış kaygısıyla üretilen bu eserler hem edebiyat dünyamız hem de düşünce dünyamız için felaket olur.