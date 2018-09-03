Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onlardan biri de Basın Yayın Birliği tarafından bu sene dördüncüsü tertiplenen “Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı”... Türklerle Orta Doğu halkını kaynaştıran kitap fuarı, önceki gün İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde ziyarete açıldı. “Yeni Bir Dünya Keşfet” sloganıyla gerçekleştirilen fuarda 15 ülkeden 200’ün üzerinde yayıncı yer alıyor. 9 gün boyunca devam edecek faaliyet çerçevesinde 70’ten fazla yazar buluşması ve konferans da tertiplenecek. Fuarın Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma hususiyeti taşıdığını kaydeden Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek “İstanbul’un çok yakın bir gelecekte telif marketi hâline gelmesi dileğimiz ve inancımızla başladığımız fuara, bu sene 50 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu. Altı bin metrekarelik sahada; Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Fas, İngiltere, İtalya, İran ve Irak’tan yayıncıyı ağırlayan fuar, 9 Eylül’e kadar devam edecek. AA