Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı 6 günlük müzik ve kültür şölenine her kesimden katılım olacak. Efsanevi müzisyenler Ayhan Sicimoğlu, Bülent Ortaçgil, MFÖ gibi isimlerin yanı sıra Alper Erözer, Athena, Bengü, Ece Seçkin, Edis, Emre Altuğ, Teoman gibi isimlerin müzikseverlerle buluşacağı festivalde, Erlend ye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister gibi dünyaca ünlü müzisyenler de sahne alacak. Ayrıca festivaldeki konserler öncesinde Türkiye’de yılın müzisyenleri de ödüllendirilecek.