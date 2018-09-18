Saype, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki La Perle du Lac parkında geri döştürülebilir boyalar kullanarak eserini 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde yaptı. Sanatçı eserinde küçük kızı, gelecek nesiller olarak tanımladığını, Ceneve Gölü’ne bıraktığı küçük origami teknelerinin ise dünyaya gönderilen umudu temsil ettiğini söyledi.
Yok böyle bir sanat
18.09.2018 - 03:08 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arazi sanatının temsilcilerinden Fransız sanatçı Saype, bir süredir üzerinde çalıştığı ve “Gelecekten Mesaj” adlı eserini tamamladı.
Etiketler : gelecekten mesaj,
580846 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/580846.aspx
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