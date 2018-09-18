Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saype, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki La Perle du Lac parkında geri döştürülebilir boyalar kullanarak eserini 5 bin metrekarelik bir alan üzerinde yaptı. Sanatçı eserinde küçük kızı, gelecek nesiller olarak tanımladığını, Ceneve Gölü’ne bıraktığı küçük origami teknelerinin ise dünyaya gönderilen umudu temsil ettiğini söyledi.