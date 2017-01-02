Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferhat Göçer, 2017’ye Kıbrıs’ta merhaba dedi. Sanatçı birbirinden popüler şarkılarıyla başladığı programda hem kendi coştu hem de sevenlerini coşturdu. Ancak sanatçının mutluluğu İstanbul’dan gelen acı haberle son buldu. Reina’da 7 yıl boyunca müzisyen olarak çalıştığını belirten Göçer “Benim de müzisyen olarak çalıştığım, sadece ülkemizin değil dünyanın da göz bebeği Reina’da gerçekleşen bu korkunç katliamı duyduğumda yıkıldım... Tek hedefleri aileleri, dostlarıyla birlikte bir yılbaşı gecesinde birlikte eğlenmek olan masum insanlarımızı gözünü kırpmadan katleden caniyi ve ona bunu yaptıran beyinlerin hepsini kınıyorum... Kim ve hangi karanlık güçler ülkemizin üzerinde nasıl planlar kuruyorsa bu hesaplarının katlarca büyük belaların kendilerine musallat olmasını diliyorum” dedi.