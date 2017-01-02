Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra University of Westminster ve King's College'da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, Türkiye'yi özlediğini itiraf etti.

ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Hülya Avşar 2017 yılına Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center'da verdiği konserle girdi. Avşar'ı gecede kız kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı.

"ÇOK ÖZLÜYORUM TÜRKİYE'Yİ"

Londra University of Westminster ve King's College'da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, ' 'Londra'ya alıştım. Okulumu da sevdim. Ama oraya yerleşmeyi düşünmüyorum. Sonuçta memleketim gibisi yok. Çok özlüyorum Türkiye'yi'' dedi.