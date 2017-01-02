Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da başarıyla forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, özel hayatında mutlu sona ulaştı.Fernando Muslera nişanlısı Patricia Callero ile ülkesi Uruguay'da dünya evine girdi. Kilisede gerçekleşen törene Muslera ve Callero'nun sevdikleri bir araya geldi.Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen nikah töreninden sonra Muslera ve Callero çiftinin sabaha kadar eğlendiği ifade edildi.
Altın eldiven Muslera evlendi!
02.01.2017 - 20:09 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fernando Muslera nişanlısı Patricia Callero ile ülkesi Uruguay'da evlendi.
Etiketler : Fernando Muslera,
434548 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/434548.aspx
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