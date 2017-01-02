Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'da başarıyla forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, özel hayatında mutlu sona ulaştı.Fernando Muslera nişanlısı Patricia Callero ile ülkesi Uruguay'da dünya evine girdi. Kilisede gerçekleşen törene Muslera ve Callero'nun sevdikleri bir araya geldi.Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen nikah töreninden sonra Muslera ve Callero çiftinin sabaha kadar eğlendiği ifade edildi.