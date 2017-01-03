Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olan Barbaros Şansal, Türkiye’ye hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. Bu paylaşım sonrası sınırdışı edilen ünlü modacı, THY'nin 20.55 uçağıyla İstanbul'a gönderildi. Uçaktan inerken gözaltına alınan Şansal, bu sırada aprona giren şahıslar tarafından linç edilmek istendi.

"TUTAMADIM İÇİMDE"

Yaşanan gelişmelerin ardından sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından Barbaros Şansal hakkında bir paylaşımda bulundu. Erken, İnstagram paylaşımında, "Tutamadım içimde yazdım! Bindiği uçakta taşkınlık çıkartmış! Ya sen kimsin bizim ülkemize laf ediyorsun! Haddine mi be adamcık! (KKTC bu adamcığın açıklamalarından sonra sınırdışı etmiş, şimdi İstanbul aktarmalı başka bir ülkeye geçiyormuş, uçakta da olay çıkarmış" ifadelerini kullandı