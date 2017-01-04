Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Maral' dizisi final yaptıktan sonra ekranlara ara verip aşçılığa gönül veren Hazal Kaya'nın yeni dizi projesi belli oldu.

GALLAGHER KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Oyuncu, Medyapım'ın aile temalı 'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında oynayacak. 'Umutsuz Ev Kadınları'nın senaristi Meryem Gür'ün kaleminden ekrana yansıyacak olan yapımda oyuncu, Fiona Gallagher karakterini canlandıracak.

FEDAKAR ABLA OLACAK

Fiona Gallagher, kardeşlerin en büyüğü olup, fedakâr bir o kadar da belayı üstüne çeken bir karakter olarak izleyiciyle buluşuyor.